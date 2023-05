Patrick Vandoorne -vader van Stoffel- mag op de koffie bij prins Albert van Monaco

Patrick Vandoorne mag dus op bezoek bij Prins Albert van Monaco, met dank aan zijn zoon en racepiloot Stoffel Vandoorne. "Ook omdat Stoffel in Monaco woont en dat hij de prins kent als sportman," zegt Patrick. "Blijkbaar houdt de prins van kunst. Het is de bedoeling dat de helm die ik heb gemaakt ergens in zijn interieur of in zijn museum gaat passen."

Eind deze maand stelt Patrick z’n helmen en paarden uit porselein en keramiek tentoon in een prestigieus hotel tijdens de Grote Prijs Formule 1. "In Monaco iets kunnen doen, tijdens een Grote Prijs van Monaco in de mooiste bocht van het circuit van Monaco: alleen al het kunnen doen geeft mij voldoening."

Sprong in het duister

En wie weet is Monaco een springplank naar meer? "Ik hoop daar contacten te kunnen leggen, en proberen te verkopen. Ik weet niet wat ik er moet van denken, wat de verkoopbaarheid is, of er daar interesse voor is of niet. ’t Is een sprong in het niets."