Patiënten en hun ziekenhuiskamer verhuizen in omgebouwde vrachtwagens

De verhuis bij AZ Delta van de campussen in Roeselare naar de nieuwe campus in Rumbeke komt op kruissnelheid. Tijdens de verhuis pendelen omgebouwde vrachtwagens die volledig zijn ingericht als een patiëntenkamer tussen beide locaties. Per rit kunnen maximum 4 patiënten overgebracht worden.

Voor intensieve zorg kunnen maar 2 patiënten tegelijk mee. De verhuizing kost de patiënt uiteraard niets. Op de 4 verhuisdagen worden zowat 500 patiënten overgebracht. Per dag worden er ook 12 ziekenwagens ingezet.

Rit duurt 15 minuten

De patiënten worden in alle comfort en veiligheid overgebracht naar de nieuwe afdeling, na toestemming van een arts, en onder begeleiding door een verpleegkundige. Voor kritieke patiënten, wordt de patiënt in de mobiele patiëntenkamer begeleid door een arts en een verpleegkundige. De rit naar campus Rumbeke duurt ongeveer 15 minuten.

De hele operatie wordt gesuperviseerd door een centrale coördinatiecel met onder meer het Rode Kruis en de politie van Roeselare. Familie of vrienden kunnen, als gevolg van de voorzorgsmaatregelen rond corona, niet met de patiënt mee in de ziekenwagen. Voor het overbrengen van kinderen, kan wel 1 ouder het kind vergezellen.

Bezoek

Zodra de patiënt is aangekomen op de nieuwe kamer in Rumbeke, wordt een sms verstuurd naar een familielid of vertrouwenspersoon die door de patiënt is aangewezen. In campus Rumbeke blijven tot nader order alle maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

