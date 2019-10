Pastorie Vivenkapelle decor voor Duitse film

Een Duitse filmploeg is momenteel aan het werk in de Damse deelgemeente Vivenkapelle.

Ze maken opnames in de leegstaande pastorie. Die bleek het gedroomde decor te zijn voor de familiefilm‘Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft’.

Magische Felix

De film handelt over Felix Vordran, een jongen die over een magische kracht beschikt waarmee hij in een oogwenk mensen klein kan maken. Door een impulsieve beweging van Felix gebeurt dit met zijn klasgenoten. Tijdens een schooluitstap worden zijn klasvrienden door handlangers van de sinistere vroegere directrice Hulda Stechbarth opgesloten in een geheimzinnige woning. Felix moet zijn vrienden redden en er zit niets anders op dan zichzelf klein maken en zo doorheen een kleine opening binnen te dringen.

Populaire acteurs

De film maakt deel uit van een reeks. Vroeger verscheen al ‘Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft’ en ‘Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft‘. Alleen al in Duitsland en Oostenrijk waren die goed voor twee miljoen kijkers. De hoofdrol wordt gespeeld door de zestienjarige Oskar Keymer, andere rollen worden gespeeld door volwassen acteurs die in Duitsland erg populair zijn: Anja Kling, Andrea Sawatzki en Axel Stein. Naast Vivenkapelle wordt er in Duitsland, Zuid-Tirol en Wenen gefilmd. In de herfst van volgend jaar wordt de film in de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse bioscopen verwacht.

Hier kun je alvast een trailer zien van de film "Hilfe, Ich Hab Meine Eltern geschrumpft"