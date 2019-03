Pastoor Zeebrugge wint eerste prijs Contrariteit

In De Werf in Brugge is de eerste 'Prijs van schone contrariteit' uitgereikt aan Fernand Maréchal uitgereikt. De Zeebrugse pastoor en zijn vrijwilligers ontvingen de prijs voor hun tegendraadsheid bij de opvang van transitvluchtelingen en kansarmen.

Fernand Maréchal zet al jaren zijn kerkdeur open voor kansarmen en de transitvluchtelingen die in Zeebrugge stranden. Daarmee strijkt hij tegen de haren in van het gezag en van heel wat instanties. De pastoor kreeg zelfs al doodsbedreigingen. Toch blijft ie koppig doorzetten.

"Voor het ogenblik is het tamelijk rustig. Dat blijft een groep van zo'n tien tot twintig vluchtelingen die dagelijks hulp komen vragen en ook zoveel kansarmen van Zeebrugge die ik regelmatig zie en probeer te helpen", zegt Maréchal. "Er is een groep die tegens ons werk van barmhartigheid is, en daar tegen zal blijven. Iedereen zijn mening maar ik krijg veel steunbetuigingen van over de hele wereld."

De prijs van schone Contrariteit is een initiatief van de familie en vrienden van Rik Bevernage die vorig jaar overleed. Hij was de man achter het vroegere kunsten centrum De Werf, tegenwoordig Kaap en het jazz label De Werf. Maréchal krijgt een som geld en een kunstwerk: een gestyleerde kraaienpoot. Een verwijzing naar het dwarsliggen maar ook naar het positief in het leven staan.