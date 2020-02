Pastoor schrijft misdaadroman

Het lijk van de Brugse bisschop dat spoorloos is en een moordonderzoek dat moet afrekenen met kerkelijke intriges. Dat is het scenario van Pontifex, de debuutroman van pastoor Pol Dehullu die hij in Koksijde voorstelde.

Hij was jaren in de kustgemeente aan de slag als dorpspastoor. Een belangrijk deel van zijn roman speelt zich daar af tegen de achtergrond van de Duinenabdij.

Voor wie daar nog mocht aan twijfelen: ook het bisdom Brugge kent zijn schandalen. Toch is het niet de bedoeling om de kerk in West-Vlaanderen nog maar eens in opspraak te brengen door bepaalde onthullingen. Pontifex veroorzaakt geen beeldenstorm. Maar toch. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. "Het is geen schandaalroman of afrekening maar toch is het inderdaad een sleutelroman. Dat wil zeggen: het is een fictief verhaal maar met een aantal echt gebeurde feiten of dingen die men mij verteld heeft of die ik persoonlijk heb meegemaakt."

De auteur is gepokt en gemazeld in het milieu van de kerk. De thriller speelt zich af tegen de achtergrond van de starre kerkelijke hiërarchie en de ambitie, de eerzucht en de jaloezie die achter de schermen leeft. Want hoe het instituut omgaat met zijn mensen is niet altijd even fraai, zegt de auteur. "Er komt een gewone priester in voor die gewoon zijn werk wil doen en er zijn voor de mensen. En het feit dat dit tot een volkse populariteit leidt, geeft blijkbaar aanleiding tot afgunst van anderen. Die proberen dan om die priester stokken in de wielen te steken. Ik ga niet ontkennen dat het boek autobiografische gegevens bevat."

Pontifex van Pol Dehullu is uitgegeven bij Aspe boeken van Pieter Aspe en Marec. De debuutthriller van de priester-schrijver is de eerste uitgave die niet van het duo zelf is.