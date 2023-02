Past Zwevegem bouwplannen Gemeentepark aan?

Komt er alsnog een aanpassing van de bouwplannen in het Gemeentepark van Zwevegem? Die kans lijkt groot. Oppositiepartij N-VA wil alvast dat er minder hoog gebouwd kan worden in het park.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan, waartegen meer dan 200 bezwaren werden ingediend, komt vanavond ter sprake op de gemeenteraad. De burgemeester van Zwevegem laat nog niet in zijn kaarten kijken. Wim Monteyne, fractieleider N-VA Zwevegem: "In de vorige legislatuur is dat RUP opgestart, maar toen was er geen sprake van de bouwhoogtes die nu voorzien worden: 24 meter. Dat komt eigenlijk krak overeen met 8 bouwlagen."

Het leegstaand koetshuis, een bijgebouw van het oude gemeentehuis , en ook oude brandweergebouwen moeten tegen de vlakte. Marc Doutreluingne, burgemeester Zwevegem: "N-VA zat in 2018 in het bestuur, heeft mee het startschot gegeven voor het RUP Gemeentepark, of liever de doorstart ervan. En heeft de scoopingsnota mee goedgekeurd, de procesnota, en was volledig akkoord met nieuwe ontwikkeling in of aan de rand van het park."

Het openbaar onderzoek van het RUP liep vorige zomer, er zijn toen zo’n 200 bezwaarschriften ingediend. Géry Gevaert, priester op rust: "Men gaat dat koetshuis wegsmijten en daar een gebouw inplanten van zeven etages. Dan zal dat gemeentehuis verdwijnen als een dwergje bij een reus. Met alle gevolgen van dien. Met een verkeersinfarct rond dit park, meer vervuiling en nog meer draadloze elektromagnetische straling."

De parkplannen staan vanavond op de agenda van de gemeenteraad.