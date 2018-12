Passwerk helpt mensen met autisme aan een job

Passwerk bestaat tien jaar en leidt mensen met autisme op voor het testen van software. Door de professionele omkadering en door middel van jobcoaching, worden de beperkingen van de medewerkers op de werkvloer gecompenseerd. Passwerkers kunnen ook ingezet worden voor het opstellen van gebruikershandleidingen bijvoorbeeld, voor de controle van data en het inbrengen van gegevens.

Passwerk heeft kantoren in Berchem, Hasselt en dus ook in Roeselare. Het stelt alles samen een 92-tal medewerkers met autisme tewerk in het normaal economisch circuit. Bedrijven zoals TUI en Picanol zijn klanten. Passwerk wil in West-Vlaanderen zo’n 40 extra testers opleiden.