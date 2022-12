Passchendaele Museum had goed jaar en bouwt VR-ruimte

Het Passchendaele Museum in Zonnebeke heeft het afgelopen seizoen 81.000 bezoekers over de vloer gehad, en dat is een uitstekend cijfer, zegt de voorzitter.

Het Passchendaele Museum sloot dit jaar zijn deuren op 5 december. Iets vroeger dan normaal door de geplande museumwerken. De cinemazaal waar de film over de slag bij Passendale liep, wordt omgebouwd tot een virtual reality ruimte. Daar zal de bezoeker ondergedompeld worden in een totaalbeleving in een verhaal uit en het landschap van 1917.

“De bezoekerscijfers zijn veel hoger dan initieel geschat (59.000). Het hoogtepunt was de maand oktober met meer dan 12.000 bezoekers. Dit zijn cijfers die ons doen terugdenken aan de pré-covid periode. Het gaat zowel om Vlaamse als om buitenlandse bezoekers. In het buitenland is het museum vooral populair bij Nederlanders, maar ook de Britten komen na de covid-periode terug voor een bezoek aan de Westhoek, Zonnebeke en ons museum. We kijken al uit naar 1 februari 2023 om de bezoekers opnieuw het verhaal van de slag bij Passendale te duiden,” zegt Joachim Jonckheere, Voorzitter van het Passchendaele Museum.