Passagierscijfers luchthaven Oostende opgekrikt door doortocht Russen

Door de tijdelijke komst van de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda heeft de luchthaven van Oostende in de eerste jaarhelft bijna 15 procent meer passagiers ontvangen.

Maar intussen stopte Pobeda de samenwerking met Oostende, ze zou ten vroegste begin volgend jaar terugkeren, laat de woordvoerster van de luchthaven weten.

Het aantal passagiers lag in de eerste jaarhelft op 192.569, tegenover 167.705 in dezelfde periode vorig jaar. Naast de tijdelijke komst van Pobeda ligt ook luchtvaartmaatschappij TUI Fly aan de basis van die groei. Het aantal vliegbewegingen nam toe van 11.595 in de eerste helft van 2018 tot 12.044 dit jaar.

"De stopzetting van de samenwerking tussen Pobeda en de luchthaven van Oostende heeft verder geen invloed op de cijfers, aangezien de maatschappij hier vorig jaar rond deze periode nog niet was", vertelt Vanessa Flamez van de luchthaven Oostende-Brugge. "We zullen enkel onze prognose voor de komende twee kwartalen wat moeten aanpassen." Mogelijk zou de Russische luchtvaartmaatschappij begin volgend jaar terugkomen.