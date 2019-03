Pas na avondspits treinen tussen Tielt en Lichtervelde

Eerder was de verwachting dat het spoorverkeer er vanaf 16 uur opnieuw normaal zou verlopen.

Schade aan bovenleiding

Door het stormweer zondag was er schade aan de bovenleidingen. Die schade is hersteld, maar bij de tests van een elektriciteitscabine aan een overweg zijn bijkomende problemen opgedoken, aldus woordvoerder Thomas Baeken.

Vervangbussen tussen Tielt en Lichtervelde

De vervangende busdienst tussen Tielt en Lichtervelde blijft inmiddels behouden. De treinreeks tussen Antwerpen en De Panne, in de beide richtingen, zal omrijden in de mate van het mogelijke via Kortrijk, aldus de woordvoerder.

