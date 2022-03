Parys heeft verleden bij Club Brugge: "Maar speelde geen rol in selectieproces"

De Pro League bekend Lorin Parys aan te duiden als nieuwe CEO. De belangenvereniging van de Belgische profclubs kwam de (ex)-politicus via een headhuntersbureau op het spoor. Parys heeft een verleden in de voetbalwereld.

Hij was een tiental jaar geleden even aan de slag als Chief Operating Officer bij Club Brugge.

"Ik kreeg bij Club dus de smaak te pakken", zei Parys maandag na afloop van een algemene vergadering in het Crowne Plaza hotel in de schaduw van Brussels Airport.

"Geen invloed"

De 45-jarige Parys benadrukte wel dat zijn vroegere banden met Club geen invloed hadden op zijn aanstelling als CEO.

"Ik heb geen contact gehad met Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge, red.). Dat speelde dus geen rol in het selectieproces. Alle gesprekken voerde ik met Wouter Vandenhaute (voorzitter RSC Anderlecht die een speciaal mandaat had van de Pro League, red.). Drie à vier weken geleden hadden we voor het eerst contact."

Parys verlaat de politieke partij N-VA, waar hij ondervoorzitter was, en begint vanaf 1 april bij de Pro League. Zijn carrière in de politiek is nu verleden tijd, aldus de nieuwbakken CEO.

"Mijn politieke overtuigingen gaan nu in de achterzak. Ik voel de steun van de Franstalige clubs. We hebben de wil om vooruit te gaan met het voetbal."