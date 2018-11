Partijbestuur bevestigt: Crevits en Bogaert lijsttrekkers voor CD&V

Vorige week al was duidelijk dat Hilde Crevits uit Torhout en Hendrik Bogaert uit Jabbeke de lijsttrekkers zouden worden in West-Vlaanderen. Huidig Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits trekt dus de lijst voor het Vlaams Parlement. De CD&V voert haar ook op als centraal figuur in die verkiezingen straks. Volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert staat straks op de eerste plaats voor de Kamer. De rest van de lijst wordt later bekend gemaakt. Naast Vlaamse en federale verkiezingen zijn er in mei ook Europese verkiezingen.