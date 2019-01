Parochie wil kerken sluiten en een nieuwe bouwen

De Emmaüsparochie in Brugge onderzoekt of alle vijf haar parochiekerken in de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels de komende jaren aan de eredienst onttrokken kunnen worden en of een nieuwe kerk met moderne infrastructuur haalbaar is..

Er is daarover nog geen beslissing genomen, maar dat is hoe de parochie de toekomst van haar kerkgebouwen ziet. Daarvoor worden gesprekken met het bisdom en de stad Brugge aangeknoopt. Het ingrijpend Kerkenplan houdt rekening met het dalende kerkbezoek en de vermindering van het aantal priesters. In plaats van de vijf bestaande kerken zou er een nieuwe kerk gebouwd worden die tegemoetkomt aan de behoeften en de eisen van deze tijd. En dat op gronden naast het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw.

Een nieuw te bouwen parochiekerk maakt het mogelijk vier van de vijf bestaande parochiekerken te onttrekken aan de eredienst", zegt pastoor Filip Vanbesien. "Door hun architectuur kunnen de jongste twee kerken, de Sint-Godelieve en Sint-Willibrord makkelijk herbestemd worden. Voor de kerken van Sint-Michiel en Sint-Baafs zou een oplossing gezocht worden in één of andere vorm van herbestemming. Dat zal gebeuren in samenspraak met het bisdom Brugge en het Brugse stadsbestuur".

Kosten voor de gemeenschap terugdringen

De sluiting van de vijf bestaande parochiekerken zou de kosten voor de gemeenschap op termijn spectaculair doen dalen. Bovendien zou voor de nieuwe campus geïnvesteerd worden in duurzame bouwtechnieken met verwarmings- en klimatisatieapparatuur die de energiekost terugbrengt tot een fractie van de huidige. Voor de financiering denkt het Emmaüsteam ook aan crowdfunding. Bovendien zou de nieuwe kerk voorzien worden van alle moderne snufjes, zoals een systeem voor het streamen van beelden bijvoorbeeld.