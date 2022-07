Parlement effent pad voor Irandeal

In een plenaire zitting heeft de Kamer woensdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat ons land toelaat gevangen met Iran te ruilen. Voor de West-Vlaamse Olivier Vandecasteele, die al bijna vijf maanden in een cel in Iran zit, verbetert dat zijn zaak nog niet meteen.

Het uitwisselingsverdrag tussen de Belgische regering en de Iraanse overheid behelst enkel veroordeelde staatsburgers. Voorlopig is ngo-medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke nog niet veroordeeld, waardoor hij dus niet onder de deal valt.

Bezoek in Wetstraat

Vorige week ontving premier De Croo samen met federaal minister van Justitie Van Quickenborne de familie van de West-Vlaming nog in zijn kantoor in Brussel. De eerste minister drukte de moeder, zus en goede vriend van de humanitaire medewerker er op het hart dat de Belgische regering “er alles aan doet om Olivier Vandecasteele zo goed mogelijk bij te staan”.

In de Kamer moesten De Croo en Van Quickenborne het wetsvoorstel vooral tegenover oppositiepartij N-VA verdedigen. Fractieleider van de vlaams-nationalisten Peter De Roover sprak van een “duivelspact”. Volgens zijn partij stelt ons land zich zwak op en zal Iran België met het pact kunnen chanteren. Dat Iraanse terroristen, zoals de tot 20 jaar cel veroordeelde Assadollah Assadi, zomaar op vrije voeten kunnen komen, is ook controversieel.

Enige kans

Net als gewezen VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali – hij heeft geen Belgische nationaliteit – heeft Nicolas Vandecasteele voorlopig dus geen baat bij het verdrag. Toch is zijn goede vriend Olivier Van Steirtegem hoopvol dat de beslissing Vandecasteele kan helpen. Aan De Morgen heeft Van Steirtegem het zelfs over “de enige kans om hem de komende maanden vrij te krijgen”. Volgens hem zou het akkoord België in de zaak wel in een betere onderhandelingspositie plaatsen.

20.000 handtekeningen

Iran heeft een slechte reputatie op het vlak van mensenrechten en ook Vandecasteele leeft in onmenselijke omstandigheden in zijn cel. De eerste twee maanden in de gevangenis sliep hij op de grond en bijna 24 uur per dag schijnt er licht op hem.

Zijn familie deed begin vorige week op Facebook een oproep om voor Olivier op te komen. Onder de hashtag #FreeOlivierVandecasteele is ze een petitie gestart voor de onmiddellijke vrijlating van de West-Vlaming. Die is intussen al meer dan 20.000 keer ondertekend.