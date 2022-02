Parket vindt geen bewijzen van gesjoemel bij aanbesteding casino

Er is niet gesjoemeld bij de aanbesteding van het casino van Middelkerke. Of er zijn alvast geen bewijzen voor. Tot die conclusie komt het Brugse parket.

Vijf jaar geleden was er heel wat commotie bij de toekenning van de opdracht voor de bouw van een nieuw casino in Middelkerke. De toenmalige oppositie met onder meer huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker diende een klacht in tegen de toenmalige – en intussen overleden - burgemeester Janna Rommel-Opstaele en twee schepenen. Het kwam zelfs tot huiszoekingen, waarbij de speurders op zoek gingen naar bewijzen voor fraude en belangenvermenging.

Maar vijf jaar later zegt het parket dat het geen bewijzen vindt van onregelmatigheden en dat alles volgens de spelregels is voorlopen. De raadkamer moet in maart een definitief oordeel vellen.

Jean-Marie Dedecker overweegt om bijkomend onderzoek te vragen.

