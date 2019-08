Parket tekent beroep aan tegen vrijlating bestuurder

De man die eind oktober vorig jaar aan het stuur zat bij het ongeval in Vleteren waarbij zijn ex-vriendin het leven liet, blijft in de cel.

De Ieperse raadkamer besloot hem vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket tekende beroep aan tegen de vrijlating. De man werd in januari aangehouden op verdenking van opzettelijke doodslag.

De feiten dateren van de nacht van 31 oktober vorig jaar. De jonge vrouw stapte in de wagen van haar ex-vriend, die even later tegen een geparkeerde bus knalde. Ze overleefde het ongeval niet. Uit het rapport van de verkeersdeskundige bleek dat overdreven snelheid in combinatie met een inschattingsfout aan de basis lag, maar volgens de familie van het slachtoffer ging het om opzettelijke doodslag. De vrouw maakte vorig jaar een einde aan de relatie met de man nadat ze enkele keren het slachtoffer was van partnergeweld. De nabestaanden dienden een klacht in met burgerlijke partijstelling. Daarop opende het parket een gerechtelijk onderzoek en de man werd aangehouden op verdenking van doodslag.

