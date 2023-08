Parket opent onderzoek naar vastgoedtransactie geschorste schepen Knokke-Heist

Als bevoegd schepen had ex-eerste schepen van Knokke-Heist Kris Demeyere (Gemeentebelangen) in naam van de gemeente onderhandeld over de aankoop van een hoeve en bijhorende gronden aan de Heistlaan.

Waterbufferbekken

De gemeente onderhandelde sinds de zomer van 2021 met de toenmalige eigenares om die aan te kopen met als doel er een waterbufferbekken voor de landbouw in te richten. Begin mei 2022 zette het Knokse schepencollege het licht op groen voor die vastgoedtransactie.

Toen de gemeente enkel de gronden aankocht, heeft Demeyere de hoeve en een deel van het akkerland in eigen naam gekocht. In totaal verwierf hij daardoor een terrein van 3.760 vierkante meter.

Non-actief

Demeyere deed in december vorig jaar al afstand van zijn bevoegdheden rond stedenbouw. Eerder was de schepen in opspraak gekomen voor belangenvermenging. Volgens Audit Vlaanderen was er sprake van belangenvermenging toen de schepen moest oordelen over een vastgoedproject van de familie Hemelaer. Die familie investeerde eerder ook in de autogarage van de schepen.

Kris Demeyere heeft de belangenvermenging altijd ontkend. In mei zette hij een stap opzij in samenspraak met de burgemeester. Nu verzamelt het parket bewijzen rond die vastgoedtransactie.

