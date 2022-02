Parket onderzoekt verdacht overlijden in Roeselare, persoon opgepakt voor verhoor

In de Karnemelkstraat in Roeselare onderzoekt het parket een verdacht overlijden. Daar werd in een appartementsgebouw deze ochtend het lichaam gevonden van een 38-jarige man onderaan de trap, ter hoogte van het rokerslokaal in het gebouw.

Deze ochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd, ook het parket is ter plaatse. Getuigen hebben in de vroege ochtend een bonk gehoord. De man werd aangetroffen door bewoners van het appartementsgebouw. "Er is een onderzoeksrechter aangesteld, het labo en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse", zegt Tom Janssens van het parket.

Een bewoner van het pand is opgepakt voor verhoor.

"Straat met reputatie"

Volgens omwonenden is het een drugsbuurt en hangen er in het pand vaak ongure types rond. "Het is een straat met een reputatie, ik zie hier vaak veel wagens en dan worden pakjes en geld uitgewisseld", vertelt een anonieme buurtbewoner. Een andere buurtbewoner gaat dan weer verhuizen door de overlast.