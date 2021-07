Parket onderzoekt verdacht overlijden in Roeselare

Het was de vriend van de vrouw die haar zaterdagochtend aantrof in de woning in de Rumbeeksesteenweg. "We hebben nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak, maar gaan uit van een verdacht overlijden", zo klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Er is een onderzoeksrechter gevorderd en het parket heeft een wetsdokter aangesteld. Na de autopsie zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de doodsoorzaak. In het belang van het onderzoek wil het parket voorlopig geen verdere informatie kwijt.

Dinsdagavond werd ook al het lichaam van een man aangetroffen in Roeselare na afloop van het wielercriterium. Het parket onderzoekt ook dat overlijden, maar gaat uit van een natuurlijke dood.

