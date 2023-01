Parket onderzoekt verband tussen overlijden Daan (15) en pestgedrag

Het parket voert een opsporingsonderzoek naar het overlijden van Daan T. uit Waregem. De jongen stapte vorige week uit het leven. Het parket wil nu nagaan in hoeverre pestgedrag een rol heeft gespeeld in dit drama.

In de school van Daan, de Sint-Paulusschool Campus Hemelvaart, reageren ze verslagen op de dood van de tiener. Op haar Facebookpagina staat deze tekst: "Met grote verslagenheid melden we het overlijden van Daan, leerling uit het derde jaar Organisatie en Logistiek B. Er zijn geen woorden voor dit grote en plotselinge verlies. In gedachten en gebed zijn we verbonden met Daan, zijn familie en al wie hem dierbaar is."

Maar nu wil het parket dus nagaan of er een verband is tussen de dood van Daan en mogelijk pestgedrag op school. Dat onderzoek komt er op vraag van de familie. Ze verwijt de school niets maar wil dat de pesters beseffen wat ze veroorzaakt hebben. De advocaat van de familie heeft klacht ingediend bij de jeugdrechtbank.

De uitvaartdienst van Daan vond zaterdag 14 januari plaats in de kerk van Beveren-Leie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.