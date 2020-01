Parket onderzoekt mogelijke belangenvermenging Lippens

Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. De omvorming van een agrarisch gebied in de Tolpaertpolder naar een woon­uitbreidingsgebied is een van de prioriteiten van het gemeente­bestuur van Knokke-Heist. Tussen het centrum en Westkapelle ­moeten er honderden betaalbare ­woningen bijkomen in de kust­gemeente met het prestigieuze imago. Maar er worden vragen ­gesteld bij de rol van burgemeester Leopold Lippens (Gemeente­belangen) in dit dossier.

Onderzoek loopt

Het Brugse parket bevestigt dat er een ­onderzoek naar Lippens loopt. De basis daarvoor is een in maart ­vorig jaar afgeleverde forensische audit, uitgevoerd door Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Dat had ­informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden. Burgemeester Lippens was aanwezig op gemeenteraden, onder meer in 2016 en in een verder verleden, en nam deel aan debatten die gingen over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder. Familieleden van de burgemeester, zoals zijn kin­deren, hebben belangen in 33 percelen daar.

'Onoplettendheid'

Uit de inschatting van Audit Vlaanderen blijkt dat Lippens zichzelf had moeten wraken, toen de ontwikkeling van de Tolpaertpolder aan bod kwam en hierover beslissingen genomen werden.

Burgemeester Lippens heeft naar eigen zeggen weet van één ver­gadering waarop hij beter niet aanwezig was geweest. 'Maar dat kwam door een onoplettendheid van de bevoegde dienst op dat ene punt.'