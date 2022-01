Aan de Steenbruggebrug in Brugge hebben de hulpdiensten vanmorgen een dodelijk slachtoffer uit het water gehaald. Hij was met z’n wagen in het water terechtgekomen.

De wagen reed in de richting van de brug en belandde om een nog onbekende reden in het kanaal. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het voertuig is getakeld, er zat niemand anders in de wagen. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.