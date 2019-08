Parket: 'Geen info over alcoholcontrole door welke politiedienst dan ook'

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zegt 'dat er geen informatie bekend is omtrent enige alcoholcontrole die door welke politiedienst dan ook zou zijn uitgevoerd op de persoon van de burgemeester.'

Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne diende gisteren klacht in wegens laster en eerroof nadat Vlaams Belang hem beschuldigde van een positieve alcoholcontrole. Van Quickenborne ontkent alles.

Parket heeft opsporingsonderzoek geopend

Het parket reageert vandaag. "In navolging van de berichtgeving de afgelopen dagen omtrent de burgemeester van Kortrijk, de heer Vincent Van Quickenborne, bevestigt het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk dat op 21.08.2019 door de raadsman van de heer Van Quickenborne, Mr. Jan Leysen, klacht werd neergelegd tegen onbekenden uit hoofde van laster en eerroof en belaging. In navolging van deze klacht werd een opsporingsonderzoek geopend. Vanuit het Parket West-Vlaanderen kan alvast bevestigd worden dat er binnen het Parket geen enkele informatie bekend is omtrent enige alcoholcontrole die door welke politiedienst dan ook zou zijn uitgevoerd op de persoon van de burgemeester.

