Parkeren wordt duurder in Knokke-Heist

Vanaf dit weekend is in Knokke-Heist een nieuw parkeerplan van kracht. De stad wil met het aangepaste parkeerbeleid dat minder auto’s in het centrum parkeren en meer mensen de fiets nemen.

De parkeerplaatsen zijn schaars in Knokke-Heist. Vooral in het weekend en de vakanties is het een hele opdracht om je auto er kwijt te kunnen. Een nieuw parkeerbeleid was dus echt wel dringend nodig. Het vorige plan dateert al van tien jaar geleden en was dus dringend toe aan bijsturing. Momenteel telt de kustgemeente 13.000 parkeerplaatsen en er zijn 19.000 parkeerkaarten van bewoners in omloop.

Verhoogd tarief

In een deel van het centrum gaat het uurtarief omhoog en de prijs van dagparkeren wordt zelfs verdubbeld. Ook eigen inwoners moeten meer betalen voor hun parkeerkaart.

Ondergrondse garages

Nieuwe ondergrondse parkeergarages moeten in de toekomst nog meer auto’s uit het centrum halen. Zo komt er extra ruimte onder de Canadasquare voor het casino en het Maurice Lippensplein in de stationsbuurt.