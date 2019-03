Parkeren op stoep plots niet meer gedoogd

"Anders wordt onze zijspiegel afgereden, we betalen de boete niet," zeggen ze.

Een van hen is Lode D'Hont (65), die in de Dikkebusstraat woont in het Heuvellandse dorp. "Mijn buren en ik waren bijzonder verrast door die boete van 116 euro. En dat omdat we ietwat op het voetpad stonden met onze wagen. Ofwel staan we over de witte lijn en riskeren we dat onze zijspiegel afgereden wordt, ofwel staat we een beetje op de stoeprand."

De parkeerplaatsen werden te smal ingericht tijdens de dorpskernvernieuwing van een 15-tal jaar geleden. Een petitie van de buurtbewoners kon daar destijds niets aan veranderen. Deze problematiek is bekend bij de plaatselijke politie en het parkeren op de stoeprand werd jarenlang gedoogd.

"Vandaar onze grote verrassing door het hoge aantal boetes nu. Of we die boetes gaan betalen? Neen. We hebben met alle beboete mensen een advocaat aangesteld om de boetes via gerechtelijke weg te laten seponeren."

Gemeente is verrast

Ook de gemeente is verrast door de plotse boetes en werkt aan een oplossing. "De Dikkebusstraat is een gewestweg, waardoor we in samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer aan een oplossing moeten werken", vertelt Bart Vanacker (49), gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen en uitbater van een garage in de dorpskern van Loker. "Vóór de dorpskernvernieuwing waren er geen parkeerstroken in het dorp en konden we parkeren langs een brede baan. Toen de boetes in de bus vielen, heb ik de parkeerstroken nog eens gemeten. Sommige zijn 1,55 en 1,60 m breed, wat volgens mij smaller is dan de reglementaire afstand. Onze oplossing bestaat erin om zo snel mogelijk een witte lijn op het voetpad te plaatsen en de nodige verkeersborden te voorzien. Ondertussen wordt er aan beide kanten van de straat geparkeerd als tijdelijke oplossing, maar zo ontstaan er files."