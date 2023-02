Parkeren in centrum Torhout voortaan gratis

Vanaf 1 maart is parkeren in Torhout overal gratis. Het betalend parkeren verdwijnt volledig.

Om het kort parkeren in de binnenstad te stimuleren, werkt Torhout met Shop & Go-plaatsen. Op die parkeerplaatsen mag je gratis voor 30 minuten parkeren om te winkelen of boodschappen te doen. In totaal zijn er 54 Shop & Go-plaatsen verspreid over de volledige binnenstad.

Wel is op heel wat plaatsen in de stadskern blauwe zone van kracht. Het betalend parkeren in Torhout wordt dus vervangen door een volledige blauwe zone. Die blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Met je parkeerschijf kan je 2 uur gratis parkeren in deze zone.

Signalisatie

Wil je langer dan 2 uur parkeren? Dan kan je gebruik maken van een van de meer dan 1.000 gratis parkeerplaatsen die op wandelafstand van de stadskern liggen. Vanaf elke (rand)parking wordt de wandelafstand tot de verschillende belangrijke punten aangegeven in wandelminuten. De signalisatie zal hiervoor duidelijk zichtbaar geplaatst worden op de verschillende parkings.