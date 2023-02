Parkeerautomaten verdwijnen: geen betalend parkeren meer in Torhout

Torhout is daarmee één van de eerste kleinere steden die na bijna 30 jaar het betalend parkeren afschaft. De stadskernvernieuwing met gratis parkeren moet de handel doen heropleven.

Het parkeerautomaat op de Burg in Torhout mag morgen officieel met pensioen, al weigert hij vandaag al dienst. Torhout schaft het betaalparkeren na meer dan 30 jaar af. Met de stadskernvernieuwing verdwijnen alle automaten uit het straatbeeld.

"Onnodige frustraties"

"Mensen moesten nooit veel betalen", zegt burgemeester Kristof Audenaert. "Maar het feit dat ze uit hun wagen moesten gaan, het muntje er insteken, het ticketje dan weer in de auto steken. Dat zijn zeken die onnodig zijn, frustraties veroorzaken. Die wrevel willen we wegwerken. Torhout heeft het niet makkelijk naar middenstand toe. Dat zijn allemaal van die beetjes die helpen. En ik weet ook wel dat parkeren zeer belangrijk is voor de mensen."

Voortaan is het centrum van Torhout één grote blauwe zone, waar iedereen met de schijf 2 uur gratis kan parkeren. Naast zes gratis randparkings zijn er ook 54 shop-and-go parkeerplaatsen, waar je zonder betalen een half uur mag staan.

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet: "We willen ons echt als kleine provinciestad hier profileren dat iedereen hier welkom is. Je kan heel dichtbij parkeren, je kan gratis parkeren. En er is ook altijd plaats. Daarvoor verwijs ik heel Naar onze digitale parkeerverwijzingsborden en naar de app parkeren in Torhout."

Handelaars tevreden

Handelaars staan al jaren sceptisch tegenover het betaalparkeren. Veel winkels staan leeg, zorgt de grote blauwe zone voor de kentering?

"Dat is een heel goede zaak voor de winkel", zegt Riet Boens van schoenwinkel Shoe Kids.

"We bestaan hier 30 jaar op de Burg en we hebben al van alle soorten parkeermogelijkheden meegemaakt: zonder parkeermeter, mét, gratis parkeren. Alles dooreen. De mensen zullen wel hun weg weer beter vinden."

In 2021 bracht het betaalparkeren nog 130 000 euro in de stadskas. Nu rekent Torhout nog op zowat twee derde van dat bedrag, afkomstig van overtreders. Afwachten of andere steden het voorbeeld van Torhout zullen volgen.