Park Mariënstede in Dadizele, een deelgemeente van Moorslede, is weer open. Eergisteren werd het park deels afgesloten omdat er een nest hoornaars zat.

Een steek van die wesp kan dodelijk zijn. Gisteren is het nest weggehaald en werd een tweede nest verdelgd. Ook de koningin is gevat, en dus is er geen gevaar meer, zegt de gemeente. Als je een nest ziet, kan je dat melden op www.vespawatch.be.

Lees ook: