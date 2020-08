Parenclub Acanthus mag eindelijk weer open na half jaar

Parenclub Acanthus in de Harelbeekse deelgemeente Hulste gaat vrijdagavond weer open. En dat is goed nieuws voor wie van een erotisch verzetje houdt.

Acanthus is het paradijs voor swingers en de grootste parenclub en erotische discotheek van de Benelux. De erotische club voldoet aan alle coronamaatregelen en kreeg groen licht om klanten te ontvangen. Door het coronavirus sloot de zaak een half jaar lang de deuren. Manager Gino Seynhave: We hebben drie protocols die wij moeten volgen. De horeca, de wellness en we hebben de bovenverdieping dat valt onder de seksindustrie. We hebben politiecontrole gevraagd om zeker te zijn dat we met alles in orde zijn weliswaar op een kleine capaciteit".

Verplichte registratie

Hier geldt hygiëne boven alles. Want ook in de Acanthus gelden de coronaregels. Aan de ingang wordt je lichaamstemperatuur gemeten en daarna stap je binnen door een ontsmettende nevel. Rondlopen doe je met je mondkapje op. Er zijn de beperkingen van afstand houden en handen ontsmetten in het horeca gedeelte. En swingers die eens graag van bil gaan moeten zich beperken tot een bubbel van vijf. En dan is er nog de contact tracing. "Wie dit weekend naar ons komt, staat al geregistreerd", besluit Gino.