Paralympisch kampioen wordt voorzitter Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nog steeds zijn gebouwen of infrastructuur in Vlaanderen te weinig toegankelijk. Niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar gewoon voor mensen die minder goed te been zijn. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil daar met de aanstelling van amazone Michèle George nog meer de aandacht op vestigen.

Een van de speerpunten in het beleid naar een meer toegankelijk Vlaanderen is een verscherping van de toegankelijkheidsregels bij (her)bouw van publiek toegankelijke gebouwen. Dat zijn onder andere overheidsgebouwen, onderwijs- en cultuurinstellingen en toeristische voorzieningen. Maar ook restaurants en cafés, supermarkten en fitnesszaken. In de toekomst zullen al deze gebouwen bij grondige verbouwing of nieuwbouw moeten voldoen aan de toegankelijkheidsregels.

Oude of beschermde gebouwen kunnen niet altijd zomaar aangepast worden, maar nieuwe gebouwen zullen moeten voldoen aan toegankelijkheidsregels. Met het Universel Design-concept zullen toekomstige architecten of ingenieurs bewust gemaakt worden dat je er van bij het begin aandacht voor hebt dat je finale product door zoveel mogelijk personen kan gebruikt worden.