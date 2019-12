Papa's lopen van Gent naar Kortrijk voor hun overleden dochters

Voor onze reportagereeks over de Warmste Week volgen we vandaag twee West-Vlaamse papa’s die samen van Gent naar Kortrijk lopen. Hun actie bracht geld op voor Boven De Wolken. Die vzw maakt foto’s van overleden baby’s. En de behoefte aan troost rond dit ondraaglijke verlies is enorm.

Lenny uit Ledegem en Gijs uit Ruiselede verloren beiden een kind. Ter nagedachtenis van hun dochters organiseerden ze in het kader van De Warmste Week het loopevent 'Papa’s For Life'. Ze startten aan het UZ in Gent. Daar werd de dochter van Gijs verzorgd. Afwisselend liepen ze naar de strooiweide in Kortrijk. Deze morgen mochten ze hun verhaal doen op het podium van de Warmste Week. Bekijk hieronder het fragment.