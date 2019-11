Paniek om CO in school blijkt vals alarm

In Langemark is het noodplan vanmiddag even van kracht geweest voor een vermoeden van CO in een school.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een interventie in de Muziek- & Tekenacademie aan de Poelkapellestraat. De leerkracht en een vijftal kinderen hadden last van hoofdpijn en belden de hulpdiensten. De brandweer Westhoek deed metingen maar die waren negatief.

Noodplan geactiveerd

"Het was de leerkracht die hoofdpijn had, net als een vijftal leerlingen", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem die ook ter plekke kwam. "Alle betrokken diensten werden verwittigd en de leerkracht en 17 kinderen werden geëvacueerd. De brandweer Westhoek heeft metingen naar CO uitgevoerd in het schoolgebouw maar die bleken negatief. Na een tijdje kon iedereen terug naar binnen. Wie blijft last hebben van hoofdpijn, raden we aan om de huisarts te raadplegen." "Gelukkig is alles goed afgelopen. Voor ons was dit een goede oefening om het noodplan met alle betrokken diensten uit te testen", aldus de burgemeester.