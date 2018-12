Pand Waregem ondergaat metamorfose

Het Pand in Waregem ondergaat een grondige facelift. De plannen zijn vanmorgen voorgesteld. Het is één van de grootste projecten van de stad Waregem de komende tijd. Het moet het commercieel centrum van Waregem weer nieuw leven inblazen.

"Het is een serieuze vernieuwing," zegt schepen Kristof Chanterie . "De verschillende ingangen van het Pand worden aangepakt, er is nergens een voor- of achterkant, het worden allemaal evenwaardige ingangen. Er komt een landmark aan de kant Markt, aan de Vijvers en één aan de Meersstraat. Dat wordt een nieuwe ingang."

Piramide verdwijnt

De esplanade wordt een stukje verbreed en de piramide aan de bioscoop gaat verdwijnen. Het Pand zal zo beter aansluiten aan het groen bij de stadionvijvers.

Het gaat om een investering van 15 miljoen euro, de werken starten in 2020 en zullen drie jaar duren. De stad probeert de handelaars zoveel mogelijk op hun locatie te laten blijven.