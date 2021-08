Palestijnen en Vlamingen op inleefreis in de Westhoek

Ze bezoeken onder meer het museum aan de IJzer, de Menenpoort en het In Flanders Fields Museum. Het gaat om een initiatief van het vredesplatform Westhoek Vredeshoek en de vzw Tumult. Die willen jongeren met verschillende achtergronden laten leren van elkaar, met het oog op een meer vreedzame samenleving.

De 12 jongeren bezoeken vandaag het in Flanders Fields Museum in Ieper. De Palestijnen vernemen wat hier 100 jaar geleden gebeurde. De link met hun moederland, dat nu nog altijd een conflictgebied is, is snel gelegd. Mahamoud Alguberisi: "Het lijkt een beetje op elkaar, wat hier gebeurd is tijdens de eerste wereldoorlog, en wat bij ons gebeurt, er is overal oorlog."

Tijdens deze inleefreis komen de jongeren veel te weten in musea en tijdens gespreksavonden, maar ze leren vooral ook van elkaar. Elise Sticker: "Je kan wel zien op televisie wat er daar gebeurt. Maar als deze vluchtelingen dan zelf vertellen wat er gebeurd is, dat er vrienden, ouders, grootouders of broers of zussen gedood zijn in de oorlog, en dat ze daarom gevlucht zijn, dan raakt dat je meer dan dat je dat ziet op tv."

De inleefreis was eerst in Palestina zelf gepland, maar corona stak daar een stokje voor. De jongeren bezoeken ook nog Talbot House in Poperinge en sluiten de inleefreis af met een kampvuur in jeugdhotel Peace Village in Mesen.