Pakkend eerbetoon aan Arno op strand van Oostende

Oostende ontwaakte deze morgen met 250 zwarte bloemen op het strand, één bloem per nummer dat Arno uitbracht. De bloemen vormen 'putain putain', een verwijzing naar een bekend nummer van de zanger. Het eerbetoon komt van Radio 1.

Arno overleed vorige zaterdag op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van pancreaskanker. Zijn as zal in zee worden uitgestrooid. Fans kunnen hem op 4 mei nog een laatste groet brengen: dan plaatst de familie de urne in de inkomhal van de AB in Brussel. Wie dat wil kan ook een persoonlijk bericht achterlaten in het rouwregister.

