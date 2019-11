Pak minder WOI-herdenkingsbezoekers in Westhoek

In 2019 kwamen voorlopig een pak minder WOI-herdenkingsbezoekers naar de Westhoek in vergelijking met vorig jaar.

Dat laat provinciebedrijf Westtoer weten. Tot en met oktober kwamen zo'n 372.000 bezoekers naar de Westhoek, een daling van 21 procent. De daling komt volgens Westtoer niet onverwacht: 2018 was het laatste jaar van de herdenkingen 100 jaar na het einde van de Wereldoorlog.

Heropbouw centraal

De daling was dus verwacht, maar toch zijn de cijfers positief: in vergelijking met 2013, voor de herdenkingsjaren, liggen de cijfers in 2019 18 procent hoger. In totaal bracht de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers naar de Westhoek.

Ook na de herdenkingsjaren komt de regio met een nieuw programma naar voor. Zo staat 2020 in het teken van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog met het 'Feniks' project. Thematische tentoonstellingen en publieksevenementen brengen het verhaal van de heropleving van de regio. Wandel- en fietsroutes nemen bezoekers mee langs wederopbouwsites in de Westhoek. Enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

Het project loopt van begin maart tot eind november 2020. Toerisme Vlaanderen steunt het project met 500.000 euro.