Pak minder transmigranten opgepakt

Vorig jaar zijn 4.737 transmigranten opgepakt in de provincie West-Vlaanderen. Dat is bijna de helft minder dan vorig jaar. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé.

De meeste transmigranten werden in en rond de haven van Zeebrugge opgepakt.

In 2017 werden 4.550 mensen zonder papieren gevat. 2018 werd een piekjaar met 7.078 opgepakte transmigranten. In 2019 zakte dat aantal tot 4.737. Enkel in januari en oktober steeg de druk met respectievelijk 685 en 635 opgepakte transmigranten. De andere maanden bleef het relatief rustig.

Van de transmigranten is 76 procent aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Het gaat voornamelijk om mensen uit Algerije. De daling is volgens de gouverneur een gevolg van verschillende factoren. "De onzekerheid rond de brexit zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Ook merken we dat de routes zijn veranderd en dat de oversteek naar Groot-Brittannië vaker via Frankrijk gebeurt", verklaart gouverneur Decaluwé.

Welk effect de brexit uiteindelijk zal hebben, valt volgens de gouverneur moeilijk te voorspellen. "We blijven overleggen met Frankrijk en Groot-Brittannië om alles in goede banen te leiden."