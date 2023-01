Pak minder transmigranten gevat in West-Vlaanderen

Volgens de gouverneur liggen de investeringen in de beveiliging van de haven in Zeebrugge en de kuststreek aan de basis van de daling.

West-Vlaanderen kende in 2022 een grote daling in het aantal transmigranten. In 2021 werden 4.100 transmigranten geteld terwijl dat er in het afgelopen jaar nog 1.065 waren. Ongeveer 60 procent van de transmigranten wordt aangetroffen in kustgebied, van wie het overgrote deel in of rondom de haven van Zeebrugge. De overige 40 procent is verspreid over het hinterland. De meeste transmigranten komen uit Marokko, Algerije en Eritrea.

"De investeringen in Zeebrugge vanuit het Verenigd Koninkrijk hebben samen met de hernieuwde aanpak en focus van de politiediensten geleid tot een daling", zegt gouverneur Decaluwé. Daarbij is belangrijk dat de migratiegolf vanuit Oekraïne sinds de start van de oorlog niet mee is opgenomen in de cijfers.

Sinds 2018 heeft de UK Border Force systematisch geïnvesteerd in de uitwerking van het 'Harbour Security Plan Zeebrugge'. De grote stroom van transmigranten in de havenzone van Zeebrugge had ook een negatieve impact aan Britse zijde. In 2022 werd een bijkomend budget van ongeveer 4,5 miljoen euro voorzien.

"Die budgetten werden in grote mate geïnvesteerd in detectiemiddelen zoals camera's en slimme afsluitingen. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 moet de Common Security Control Room (CSCR) bovendien volledig operationeel worden en alle detectiemiddelen op de hele havenzone met elkaar verbinden."

Uit de cijfers van 2022 over het aantal intrusies in Zeebrugge blijkt dat die investeringen een grote impact hebben. De haven kent nog 250 inklimmingen op jaarbasis, een daling van negentig procent. In 2018 ging het nog om meer dan 2.500 inklimmingen.

"Alertheid blijft aangewezen om te verhinderen dat West-Vlaanderen een stop- en verblijfplaats zou worden voor de transmigranten, hiertoe sterk aangezet door de georganiseerde criminaliteit die van de mensensmokkel een ongezien businessmodel heeft gemaakt. Gevoed door onder meer de regimewissel in Afghanistan en de politieke problemen in Iran, zette dit systeem nog grotere en massale mensenstromen op gang", zegt gouverneur Decaluwé.