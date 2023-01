Padellen in Brugse club mag weer iets langer van rechter in beroep

De Brugse rechtbank had in kortgeding beslist dat de Brugse tennisclub 's avonds en op zondag het padelterrein dicht moest houden. De buren waren het lawaai beu en waren daarom naar de rechter gestapt. Er waren pieken dat 70 decibel vastgesteld bij hun huis. Onderhandelingen leverden niets op waardoor de zaak uiteindelijk bij de rechter belandde.

De buren hadden eigenlijk de stillegging van de activiteiten geëist, zolang dat niet in een afgesloten, geïsoleerde ruimte gebeurde. Volgens de rechter in kortgeding was er wel degelijk geluidshinder, en mocht padellen vanaf dan alleen nog tussen 10 en 19 uur, op zaterdag slechts tot 16u00 en op zon- en feestdagen al helemaal niet. Bij elke overtreding zou de club een dwangsom van 1.000 euro opgelegd krijgen.

Veel leden weg

De club ging in beroep en bekomt nu een versoepeling: padellen mag er in de week tot acht uur 's avonds en op zaterdag tot zes uur. Het verbod op zondag blijft. Intussen plaatste de club een akoestisch gordijn, maar door de korte speeltijden trok al meer dan de helft van de 400 leden weg. Een uitspraak ten gronde later kan nog voor een ander vonnis zorgen. De geluidsmetingen daarvoor moeten nog gebeuren.

