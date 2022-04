In Knokke-Heist is het zoals in de andere kustgemeenten in de Paasvakantie de start van het toeristisch seizoen. Om open en bloot op het strand te liggen zonnen of om in de Noordzee te plonzen is het nog even wachten. Maar de strandbars en de strandcabines klaar staan om de eerste toeristen te ontvangen. Zon af en toe wat wolkjes en een heerlijke zestien graden. Na het gure weer, de lage temperatuur en de regen van het eerste paasweek eindelijk een beetje zomers gevoel.

