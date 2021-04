Paasvakantie legt musea geen windeieren

Vaders en moeders vonden daar een leuke bezigheid voor hun kroost, zeker nu het weer niet altijd ideaal was voor buitenactiviteiten.

Zo is de kinderzoektocht in het Ensorhuis in Oostende ideaal voor gezinnen. Hett concept legt het Ensorhuis geen windeieren. Dit jaar kwamen er al 15.000 bezoekers over de vloer, maar de schoolvakanties spannen de kroon. Ook de Tiktak-tentoonstelling in het Fort Napoleon in Oostende was helemaal uitverkocht met 25.000 bezoekers. En de Mercator krijgt deze vakantie elke dag 400 bezoekers aan boord, de helft meer dan anders.