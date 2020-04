Paashaas vergeet kinderen uit zorginstellingen niet

De paashaas gaat onder andere langs bij Ons Tehuis in Ieper, de Zonnebloem in Heule en bij Jeugdzorg in Nazareth.

“We zijn een vierde generatie familiebedrijf, met heel wat jonge gezinnen onder de medewerkers. De afgelopen periode hebben we dan ook kunnen ervaren dat het voor kinderen sowieso lastig is om wekenlang in ‘hun kot’ te blijven, maar zij die in een zorginstelling vertoeven, hebben het nu nog zwaarder. Door de opgelegde maatregelen kunnen ze tegenwoordig ook in het weekend niet naar huis”, zegt Lily Libeert, marketing verantwoordelijke van Libeert. “Kinderen met een beperking en heel wat kinderen in jeugdzorg zullen Pasen dus ook niet in hun vertrouwde omgeving kunnen vieren. In deze uitdagende tijden willen we hen dan ook een hart onder de riem steken.”