Paasfoor Kortrijk start onder stralende zon

Het is Witte Donderdag vandaag en dat is traditioneel ook de start van de Paasfoor in Kortrijk.

Tot en met zondag 18 april kan je er terecht voor tal van attracties, maar ook eet-, smul- en snoepkraampjes. En er zijn naar goede gewoonte ook een aantal evenementen voorzien, zoals de prikkelarme kermis op maandag 29 april en verminderde prijsdagen.

Attracties

De nieuwe attractie "Top of the World" is een kettingmolen op 60 meter hoogte. Die staat op het Conservatoriumplein, net als die andere nieuwkomer Tiki Party. Maar ook aan de Leieboorden, de Grote Markt, de Graanmarkt, het Casinoplein en het Schouwburgplein is voldoende te beleven.

Dit jaar valt de Paasfoor eigenlijk zeer laat in de paasvakantie. Die is na maandag voorbij. Maar als de weergoden de foorkramers gunstig gezind zijn, hoeft dat geenszins een ramp te betekenen.