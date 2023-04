Paasduik in Knokke-Heist

Watersportclub Surfers Paradise in Knokke-Heist organiseerde ook vandaag zijn jaarlijkse Paasduik. Het was vandaag de koudste editie ooit, maar dat hield heel wat moedige zwemmers niet tegen.

"Wie dacht dat de Paasduik dit jaar een magere opkomst zou hebben komt bedrogen uit", aldus watersportclub Surfers Paradise. Er was heel wat volk aanwezig om gezamenlijk een duik in het water te nemen. Met een watertemperatuur van rond de 7 graden en een gevoelstemperatuur van rond de 5 graden was het de koudste editie ooit.

Er daagden ongeveer 100 deelnemers op om het koude water te trotseren. De Koninklijke zwemclub de Brugse ijsberenkring zorgde voor een grote delegatie zwemmers.

OPWARMING

Voor de duik in het koude water, konden de duikers deelnemen aan een yoga sessie. Zo konden ze het lichaam al wat opwarmen.

Iedereen werd na afloop door de paashaas verrast op paaseieren, en een warm drankje