Paardenvissers trekken er weer op uit, honderden toeristen genieten mee

"Ik schat, zonder overdrijven, tussen de 700 en de 1.000 mensen. We zijn superberoemd geworden", vertelt paardenvisser Eddy D'Hulster. Het is voor de paardenvissers een groot verschil in vergelijking met 20 jaar geleden. Toen stonden er nauwelijks 30 toeristen te kijken.

Gezinnen met kinderen die de paasvakantie aan de kust doorbrengen hebben weinig geluk met het slechte weer. Maar een spektakel als de paardenvissers, dat trekt toch volk. "We laten ons niet afschrikken door het weer. Een beetje langer slapen, samen ontbijten. Van de zee genieten, van het strand, van de garnalenvissers. Het is fantastisch", vertelt Andrea Spinoy.