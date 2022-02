Paardenvissers: "alleen wij vangen écht lokaal" - Tommelein: "positief verhaal"

Mocht de Westkust haar eigen garnaalkroket ook willen laten erkennen als streekproduct, dan heeft Tommelein daar geen probleem mee: "Als ze willen positieve elementen naar voor brengen om hun producten te promoten, dan kan ik daar alleen maar gelukkig mee zijn, ik gun hen dat. Wij waren gewoon iets sneller."

Ondertussen blijkt de erkenning van de Oostendse garnaalkroket een succes, weet de burgemeester: "Het belangrijkste is dat het product op zich, vers en traditioneel bereid, in orde is. We krijgen zelfs al vragen van in Oostenrijk om de Oostendse garnaalkroket op de kaart te zetten. Dat betekent toch dat wij dat product goed in de verf zetten."

