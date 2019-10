Paarden koersen op straat op Winkel Koerse

Winkel Koerse is nog de enige paardenkoers op straat in ons land. De traditie gaat terug tot 1857. Heel wat mensen komen naar het spektakel kijken.

Ook dit jaar pakt de organisatie uit met enkele opmerkelijke stunts. Zo neemt bokskampioene Delfine Persoon deel in een dubbele sulky. Ook burgemeester Bart Dochy waagt zich aan een duel tegen zijn collega uit de Duitse verbroederingsgemeente Warburg. En profrenner Christophe Noppe koerst dan weer tegen een paard.

That time of the year. Winkel Koerse! #FocusWTV pic.twitter.com/KSw9AA3nAI

— Davy Vercamer (@dvercame) October 8, 2019