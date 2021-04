Paard zoekt koetsier in Brugge

Een ritje met de koets is een klassieker in Brugge, maar net zoals in de horeca ziet de sector dat zijn personeel op andere paarden wedt. Bij de VDAB kwamen ondertussen drie reacties op de vacature, maar er zijn minimum tien mensen nodig. Kandidaat-koetsiers zijn ook niet onmiddelijk inzetbaar.

Ook de paarden hebben training nodig vooraleer ze weer in de stad kunnen rondlopen. Naast afvallen, want de coronakilo's vliegen eraan, moeten ze ook weer wennen aan de koets en het verkeer. Ondertussen kost het onderhoud handenvol geld. Zowat 300 euro per maand per paard, en als je dan weet dat er 80 paarden zijn, dan is elke steun welkom.