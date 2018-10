Paard van verdrinkingsdood gered door vissers

De vissers hadden over de radio een oproep binnen gekregen dat een paard op het strand van Koksijde zijn ruiter had afgeworpen. Het paard was in totale paniek de zee ingezwommen.

De vissers besloten in allerijl om naar de plek te varen en het beest te redden. Eenmaal ter plekke, was het paard al 1,2 kilometer in zee. Met de hulp van duikers die in de buurt waren konden de vissers het paard uit zee halen. Het dier werd meteen verzorgd door een dierenarts. "Het was een intense ervaring met een gelukkig een goede afloop", aldus medewerkers van het team.