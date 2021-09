Ozark Henry sluit succesvolle Veurne La Fête af

Gisteravond speelde Ozark Henry een afsluitend thuisconcert. 'In zo’n fantastisch kader voel ik me helemaal thuis. Dat is mijn habitat. Trouwens, als ik het water hier volg, ben ik op 3 kilometer van mijn studio, mijn werkplek,' zegt Piet Goddaer.

Het was wel even wennen, want Veurne La Fête, traditioneel met veel volk op de Grote Markt, was dit jaar een intiemere versie van zichzelf, met een sterke affiche. En in deze evenementenconstructie komen publiek en artiesten plotseling veel dichter bij elkaar.

De pop-up arena komt volgende zomer terug. Schepen van Cultuur Jonas Bel: 'We hebben het concept voor 3 jaar. De bedoeling is om het volgend jaar en binnen 2 jaar opnieuw op te slaan. De locatie zal nog bekeken worden. Maar het was een prachtige locatie en we gaan bekijken waar het juist zal komen in de stad.'

Scholen hebben het concept ook gebruikt voor hun proclamaties en Veurnse verenigingen hebben deze zomer de arena ingenomen voor eigen evenementen.